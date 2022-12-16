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Antognoni: "Con 40 milioni venderei Amrabat e prenderei Ounahi del Marocco, gioca all'Angers"

Il grande mondiale di Amrabat ha messo il centrocampista della Fiorentina al centro dei discorsi di mercato, ne ha parlato anche Antognoni

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 dicembre 2022 16:42
Antognoni: "Con 40 milioni venderei Amrabat e prenderei Ounahi del Marocco, gioca all'Angers" -
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Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Antognoni

Giancarlo Antognoni ha parlato a Radio Bruno, la bandiera della Fiorentina ha commentato la situazione riguardante Amrabat dopo il grande mondiale con il suo Marocco: "Con 40 milioni venderei Amrabat, con questi soldi ci andrei a prendere Ounahi, sempre marocchino, gioca con il numero otto, gioca nell'Angers, una squadra piccolina, costa molto meno, è un giocatore che costruisce"

LE PAROLE DI DI MARZIO SU AMRABAT

https://www.labaroviola.com/di-marzio-fiorentina-pensera-di-vendere-amrabat-solo-per-45-milioni-lo-vogliono-klopp-e-de-zerbi/195961/

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