Antognoni: "Con 40 milioni venderei Amrabat e prenderei Ounahi del Marocco, gioca all'Angers"

Il grande mondiale di Amrabat ha messo il centrocampista della Fiorentina al centro dei discorsi di mercato, ne ha parlato anche Antognoni

Giancarlo Antognoni ha parlato a Radio Bruno, la bandiera della Fiorentina ha commentato la situazione riguardante Amrabat dopo il grande mondiale con il suo Marocco: "Con 40 milioni venderei Amrabat, con questi soldi ci andrei a prendere Ounahi, sempre marocchino, gioca con il numero otto, gioca nell'Angers, una squadra piccolina, costa molto meno, è un giocatore che costruisce"

LE PAROLE DI DI MARZIO SU AMRABAT

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