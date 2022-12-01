Amrabat in campo dal 1' contro il Canada per trascinare il Marocco al sogno ottavi. C'è anche Sabiri

Il Marocco sogno gli ottavi di finale, un traguardo che può essere raggiunto vincendo contro il Canada (ormai fuori dai giochi), oppure anche con un solo punto in base a ciò che accadrà tra Belgio e C...

Il Marocco sogno gli ottavi di finale, un traguardo che può essere raggiunto vincendo contro il Canada (ormai fuori dai giochi), oppure anche con un solo punto in base a ciò che accadrà tra Belgio e Croazia. In campo, come era facile pronosticare, ci sarà il centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat, autentico leader del centrocampo marocchino. In campo dal 1' ci sarà anche Sabiri, fantasista accostato con forza al club viola.

MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, S. Amrabat, Sabiri; Ziyech, En-Nesyri, Boufal. Commissario tecnico: Regragui.

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