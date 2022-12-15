Amrabat ringrazia i tifosi del Marocco: "Abbiamo fatto di tutto per raggiungere la finale. Siete i migliori"

Amrabat ringrazia i tifosi marocchini

Sofyan Amrabat ha così ringraziato i tifosi del Marocco, ecco quanto ha scritto su Instagram: "Voglio ringraziare tutti i nostri tifosi in tutto il mondo per il fantastico supporto! Abbiamo fatto di tutto per raggiungere la finale per voi. Di gran lunga i migliori sostenitori di questa Coppa del Mondo".

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