Tuttosport, Fiorentina su Boufal ma c’è molta concorrenza: Angers già rassegnato alla sua partenza
La Fiorentina è piombata su Boufal
A cura di Redazione Labaroviola
14 dicembre 2022 10:17
In cima alle preferenze resiste il sampdoriano Abdelhamid Sabiri, fra i protagonisti con il Marocco, anche se la concorrenza lievita insieme alle quotazioni, idem per un altro nazionale marocchino che piace a tanti, Fiorentina compresa: il 29enne Sofiane Boufal. Il presidente dell'Angers, Said Chabane, è parso già rassegnato alla sua partenza. Lo scrive Tuttosport.
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