Inizia l'avventura dell'Argentina alle Olimpiadi: Beltran titolare con Julian Alvarez contro il Marocco

Inizia l'avventura alle Olimpiadi di Parigi per Lucas Beltran e l'Argentina Under 23 che qualche giorno prima della cerimonia di apertura prevista tra due giorni si gioca la prima partita del Gruppo B...

Inizia l'avventura alle Olimpiadi di Parigi per Lucas Beltran e l'Argentina Under 23 che qualche giorno prima della cerimonia di apertura prevista tra due giorni si gioca la prima partita del Gruppo B contro il Marocco alle ore 15. Il CT Mascherano schiera una formazione di tutto rispetto e ci sarà anche il viola Beltran al fianco di Julian Alvarez in attacco. Questa la formazione titolare dell'Albiceleste:

ARGENTINA (4-4-2): Rulli; Garcia, Di Cesare, Otamendi, Soler; Almada, Hezze, Medina, Zenon; Beltran, Alvarez.

MAROCCO (4-2-3-1): Munir; Hakimi, Boukamir, Targhalline, El Ouahdi; Richardson, El Azzouzi; Akhomach, El Khannous; Ben Seghir; Rahimi.

BARAK A SPORTMEDIASET: “PALLADINO MI HA CHIAMATO SUBITO, LA SUA PREPARAZIONE CI RENDERÀ PRONTI PER LA STAGIONE”

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