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Inizia l'avventura dell'Argentina alle Olimpiadi: Beltran titolare con Julian Alvarez contro il Marocco

Inizia l'avventura alle Olimpiadi di Parigi per Lucas Beltran e l'Argentina Under 23 che qualche giorno prima della cerimonia di apertura prevista tra due giorni si gioca la prima partita del Gruppo B...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 luglio 2024 14:26
Inizia l'avventura dell'Argentina alle Olimpiadi: Beltran titolare con Julian Alvarez contro il Marocco -
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Inizia l'avventura alle Olimpiadi di Parigi per Lucas Beltran e l'Argentina Under 23 che qualche giorno prima della cerimonia di apertura prevista tra due giorni si gioca la prima partita del Gruppo B contro il Marocco alle ore 15. Il CT Mascherano schiera una formazione di tutto rispetto e ci sarà anche il viola Beltran al fianco di Julian Alvarez in attacco. Questa la formazione titolare dell'Albiceleste:

ARGENTINA (4-4-2): Rulli; Garcia, Di Cesare, Otamendi, Soler; Almada, Hezze, Medina, Zenon; Beltran, Alvarez.

MAROCCO (4-2-3-1): Munir; Hakimi, Boukamir, Targhalline, El Ouahdi; Richardson, El Azzouzi; Akhomach, El Khannous; Ben Seghir; Rahimi.

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