Ceccarini: "Presto incontro tra la Fiorentina e Amrabat. Rinnovo fino al 2027 e ingaggio come Milenkovic"

Sofyan Amrabat è indubbiamente il giocatore del momento, il suo mondiale strepitoso sta facendo accendere tutti i riflettori su di lui

A cura di Redazione Labaroviola 11 dicembre 2022 13:28

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