Ceccarini: "Presto incontro tra la Fiorentina e Amrabat. Rinnovo fino al 2027 e ingaggio come Milenkovic"
Sofyan Amrabat è indubbiamente il giocatore del momento, il suo mondiale strepitoso sta facendo accendere tutti i riflettori su di lui
Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, nel suo editoriale per TMW ha parlato anche della situazione di Amrabat alla Fiorentina, queste le sue parole:
Lo straordinario Mondiale di Amrabat ha acceso tanti riflettori sul centrocampista marocchino ed è per questo che la dirigenza viola vuole blindarlo il prima possibile. Presto le parti si incontreranno per discutere un rinnovo almeno fino al 2027 con un ingaggio molto più alto. Un accordo economico molto simile a quello trovato in estate con Milenkovic.
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