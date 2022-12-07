Procuratore di Amrabat spaventa la Fiorentina: "Ogni giorno ricevo telefonate dai club per lui"

Il miglior centrocampista del mondiale fino ad ora, Amrabat si gode il grande momento, ne ha parlato anche il suo procuratore

Un Mondiale impressionante. Sofyan Amrabat ha fatto cose eccellenti in Qatar col suo Marocco, ha stupito tutti. E in Inghilterra si parla di Liverpool, Tottenham e non solo.

Per un punto della situazione, l’agente di Amrabat Mohammed Sinouh risponde a Fabrizio Romano, qui per SOS Fanta: “Posso confermare che ogni giorno ricevo tante telefonate dai club per Sofyan. Il mondo intero ha visto che è il miglior centrocampista difensivo del torneo, Sofyan è stato eccellente nella competizione”.

Sinouh però conferma che non è il momento di trattare con la Fiorentina: “Amrabat è un professionista top, è solamente focalizzato sul Mondiale con il Marocco e nient’altro al momento”.

LOTITO ATTACCA LA FIORENTINA

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