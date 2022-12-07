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Procuratore di Amrabat spaventa la Fiorentina: "Ogni giorno ricevo telefonate dai club per lui"

Il miglior centrocampista del mondiale fino ad ora, Amrabat si gode il grande momento, ne ha parlato anche il suo procuratore

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 dicembre 2022 12:05
Procuratore di Amrabat spaventa la Fiorentina: "Ogni giorno ricevo telefonate dai club per lui" -
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Procuratore di Amrabat spaventa la Fiorentina: "Ogni giorno ricevo telefonate dai club per lui"

Un Mondiale impressionante. Sofyan Amrabat ha fatto cose eccellenti in Qatar col suo Marocco, ha stupito tutti. E in Inghilterra si parla di Liverpool, Tottenham e non solo.

Per un punto della situazione, l’agente di Amrabat Mohammed Sinouh risponde a Fabrizio Romano, qui per SOS Fanta:Posso confermare che ogni giorno ricevo tante telefonate dai club per Sofyan. Il mondo intero ha visto che è il miglior centrocampista difensivo del torneo, Sofyan è stato eccellente nella competizione”.

Sinouh però conferma che non è il momento di trattare con la Fiorentina: “Amrabat è un professionista top, è solamente focalizzato sul Mondiale con il Marocco e nient’altro al momento”.

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