Lotito, bordata alla Fiorentina: "Caos Juventus? C'è chi ha incassato 160 milioni per due giocatori"

Claudio Lotito e la Fiorentina, c'eravamo tanto amati. Il presidente della Lazio si schiera al fianco del club bianconero e attacca la società viola

Claudio Lotito torna a parlare. Il presidente della Lazio ha dichiarato ricevendo il premio Colalucci, queste le sue parole sul caso Juventus e tira in ballo anche la Fiorentina in maniera non troppo velata:

"Non faccio il magistrato. Tutti quando vincono salgono sul carro, poi scappano quando c'è qualche problema scappando dalle persone da cui tutti si sono abbeverati. Ad esempio c'è chi ha incassato 160 milioni di euro per due giocatori. Oggi tutti parlano male della Juve, ma ha contribuito al sostentamento del calcio italiano.

Rischio che l'inchiesta si allarghi? Non so, non conosco i comportamenti delle altre squadre. Sicuramente non si allargherà coinvolgendo la Lazio, questo per me è un fatto di orgoglio e tranquillità. Soprattutto per il modo in cui sono partito, una situazione drammatica.

Agnelli? L'ho visto al Senato e l'ho abbracciato. Consigliato qualcosa? No, non c'è problema. Mi ha dato un'impressione ingiusta dal punto di vista umano rispetto a ciò che ha dato al calcio italiano. Dire che la Juve sia il male del calcio italiano non è giusto. Oggi tutti si scatenano per creare dissidi nei confronti della società bianconera. Un conto è la politica, un altro il valore umano. Andrea è uno che lavora. Ci incontravamo in ufficio da me alle 8, vuol dire che si svegliava alle 5, alle 6.

Plusvalenze? Non so cosa siano, io sono per le valenze. Quando uno vale, lo mette sul campo. Valgono i fatti, nella vita contano i fatti e non parole. Dobbiamo creare un clima di collaborazione perché l'unione fa la forza e invece da soli non si va da nessuna parte. Stiamo facendo sul serio e abbiamo inserito una donna in Lega (Rebecca Corsi, ndr), la prima che è stata eletta.

Se l'ho spinta io? Ha l'esperienza, ha gestito il calcio femminile e l'Empoli, una città che riesce sempre a sfornare talenti. Giusto che ricopra un ruolo all'interno della governance. La presenza di una donna è un tocco di cambiamento, trasparenza, sensibilità diverse. Un comportamento che sia all'insegna del rispetto delle regole" Lo riporta Calciomercato.com

CRISCITIELLO ANNUNCIA: "RAPPORTI ROTTI TRA FIORENTINA E LAZIO"

https://www.labaroviola.com/criscitiello-rovinati-i-rapporti-tra-barone-e-lotito-avete-fatto-schifo-laccusa-della-fiorentina/194850/