Amrabat lascia il ritiro del Marocco, è turbato da voci di mercato. Torna a Firenze per scegliere la squadra

Secondo quanto riportato dai media marocchino, dopo aver giocare la prima partita con la propria nazionale (Marocco-Capo Verde) Amrabat ha chiesto e ottenuto di lasciare il ritiro della nazionale. Il centrocampista della Fiorentina ha manifestato al commissario tecnico Regragui tutto il proprio malessere per le voci di mercato che lo riguardano ed è profondamente turbato al tal punto da non essere in grado di scendere in campo per la partita tra il Marocco e il Sudafrica valevole per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa. Amrabat è molto richiesto dalle big d’Europa ma tra queste non pare esserci più il Barcellona, che sembrava in grande pole, sembra si stia facendo indietro. Il centrocampista, secondo quanto riportato dal portale Lions De Atlas, sta tornando a Firenze per parlare con la società viola della sua prossima destinazione.

