Prima di Napoli-Fiorentina verrà ricordato Astori con una cerimonia speciale, presente pure la famiglia

Sette anni senza Davide Astori. A pochi giorni dall’anniversario della tragedia di Udine - era il 4 marzo 2018 quando il capitano della Viola ci ha lasciato - lo stadio Maradona si prepara a ricordarl...

Sette anni senza Davide Astori. A pochi giorni dall’anniversario della tragedia di Udine - era il 4 marzo 2018 quando il capitano della Viola ci ha lasciato - lo stadio Maradona si prepara a ricordarlo con una cerimonia speciale in occasione di Napoli Fiorentina. L’iniziativa è del club azzurro: domani allo stadio ci sarà la famiglia di Davide che riceverà un riconoscimento alla memoria del capitano della Fiorentina che è sempre nei pensieri di tutti noi. A scriverlo è il Corriere dello sport