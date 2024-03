La mental coach: “Alcuni giocatori hanno subito un doppio trauma, la perdita di Astori e quella di Barone”

La mental sport coach, Martina Marchionni, è intervenuta ai microfoni di Lady Radio, dove ha parlato dei possibili rischi nei quali i giocatori della Fiorentina potrebbero incorrere dopo il tragico evento che si è verificato. Le parole della professionista:

“Quello che la squadra ha subito è un lutto traumatico, la morte improvvisa si fatica a darle un significato. Quanto accaduto di recente e la scomparsa di Davide Astori fa sì che si parli di poli-traumi. I giocatori adesso devono parlare, esprimersi e liberarsi affinché non si tengano dentro questa tragedia e non si sfoci in un trauma. Alcuni di loro hanno subito sia la perdita di Astori che quella di Barone. Non è possibile prevedere la reazione della squadra, ovvero se sia positiva, come quella dopo la scomparsa ad Astori, oppure negativa e di sconforto”.

Il ruolo chiave di Italiano: “Avrà bisogno di stabilire un contatto emotivo con i suoi ragazzi; adesso serve emozione e affetto per raggiungere uno scopo, da dedicare a chi non c’è più e se n’è andato all’improvviso”

