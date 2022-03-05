Questa sera allo stadio di Signa "Ricordando Astori", una partita benifica. Presenti Saponara e Biraghi

La bellissima iniziativa benefica per ricordare Davide Astori a quattro anni dalla sua scomparsa. Presenti anche Biraghi e Saponara

Nel pomeriggio di oggi alle 17, si svolgerà una partita benifica tra Vecchie Glorie Viola e Curva Fiesole. Allo stadio di Signa, la gara è stata organizzata dalla Fondazione Cure2Children Onlus, per ricordare Davide Astori a quattro anni dalla sua scomparsa. "Ricordando Davide Astori", è il nome dell'iniziativa a cui parteciperanno tanti ospiti. Sugli spalti, inoltre, ci saranno anche i giocatori della Fiorentina Riccardo Saponara e Cristiano Biraghi.

SAPONARA PARLA DELLA SUA AVVENTURA NELLA FIORENTINA

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