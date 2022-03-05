Saponara: "Il gol al Milan il più bello, che gioia esultare sotto la Fiesole. Finalmente lottiamo per l'Europa"

Saponara ha parlato della sua esperienza a Firenze e speso delle belle parole nei confronti del mister Vicenzo Italiano

Al canale ufficiale della Lega Serie A ha parlato il giocatore della Fiorentina Riccardo Saponara. Queste le sue parole:

"Gol memorabili? Ho segnato tanti gol diversi da loro, sicuramente quello contro il Milan è stato un momento speciale per la sua bellezza e importanza. E' stato un momento che con la Fiorentina in casa non avevo mai vissuto e una gioia immensa esultare sotto la Fiesole. La svolta con Italiano? Incontrarlo è stata una festa, soprattutto dal punto di vista umano e personale. Quando sono arrivato a Spezia ero uno dei più esperti, cosa che non mi era mai capitata. Mi è servito per capire che era giunto il momento di fare un passo in avanti sotto il punto di vista della personalità e delle responsabilità. Questa stagione? Quest'anno l'obiettivo calza con le ambizioni e la storia di Firenze: giocare per l'Europa e non per salvarsi dà sensazioni diverse".

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