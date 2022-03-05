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Radio Bruno, Odriozola non giocherà, Gonzalez dalla panchina. Italiano contento di dare fiducia a Venuti

Odriozola sarà convocato ma difficilmente potrà essere utilizzabile. Nico Gonzalez non al meglio partirà dalla panchina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 marzo 2022 13:15
Radio Bruno, Odriozola non giocherà, Gonzalez dalla panchina. Italiano contento di dare fiducia a Venuti - Firenze, stadio A.Franchi, 20.02.2021, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 20.02.2021, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Alvaro Odriozola

Radio Bruno fa il punto dal centro sportivo dopo la rifinitura. Nastasic sarà ancora fuori dai convocati. Anche Odriozola e Nico Gonzalez non si sono allenati. Sarà difficile vedere il terzino spagnolo in campo anche se dovrebbe essere convocato. Italiano è contento di ridare un po' di fiducia a Venuti, che potrebbe provare a riscattarsi dopo l'autogol. Nico Gonzalez sta lavorando in maniera personalizzata ancora non è al 100% ma difficilmente giocherà, almeno dall'inizio

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