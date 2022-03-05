Radio Bruno, Odriozola non giocherà, Gonzalez dalla panchina. Italiano contento di dare fiducia a Venuti

Odriozola sarà convocato ma difficilmente potrà essere utilizzabile. Nico Gonzalez non al meglio partirà dalla panchina

Radio Bruno fa il punto dal centro sportivo dopo la rifinitura. Nastasic sarà ancora fuori dai convocati. Anche Odriozola e Nico Gonzalez non si sono allenati. Sarà difficile vedere il terzino spagnolo in campo anche se dovrebbe essere convocato. Italiano è contento di ridare un po' di fiducia a Venuti, che potrebbe provare a riscattarsi dopo l'autogol. Nico Gonzalez sta lavorando in maniera personalizzata ancora non è al 100% ma difficilmente giocherà, almeno dall'inizio

IL CENTRODESTRA CHIEDE LA QUERELA DEL GIORNALISTA VESSICCHIO

https://www.labaroviola.com/lega-e-fdi-firenze-nardella-quereli-il-giornalista-che-ha-offeso-firenze-e-i-fiorentini-vessicchio-si-scusi/167868/