Lega e FDI Firenze: "Nardella quereli il giornalista che ha offeso Firenze e i fiorentini. Vessicchio si scusi"

Le forze politiche di destra chiedono a gran voce al sindaco Nardella di querelare Vessicchio il giornalista che ha offeso Firenze

Alessandro Draghi consigliere fiorentino di Fratelli d'Italia ha scritto al sindaco Dario Nardella un interrogazione, dove si accusa il giornalista Vessicchio che ha offeso Firenze e i fiorentini. FDI chiede al primo cittadino di Firenze di esporre querela nei confronti del direttore di Tuttojuve.net per il suo articolo "Firenze una città di m****".

Al consigliere di FDI si è unito anche Federico Bussolini della Lega che in tal proposito ha dichiarato: "Sono allibito da chi ha paragonato i fiorentini agli emuli dei beligeranti russi. Vessicchio chieda scusa. Lunedì in consiglio comunale, chiederò come fiorentino all’amministrazione comunale come pensa di tutelare l’immagine non solo della città di Firenze, ma anche dei fiorentini."

ECCO L'ARTICOLO INCRIMINATO DI VESSICCHIO

https://www.labaroviola.com/direttore-tuttojuve-firenze-pubblico-di-m-fiorentini-terroristi-citta-senza-alcuna-bellezza/167770/