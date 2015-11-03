Notizie Fratelli Ditalia Fiorentina

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Fratelli d'Italia attacca Nardella: "Ai Della Valle ha concesso proroghe su proroghe, ora pensi ai tempi"
08 marzo 2022 16:50
Lega e FDI Firenze: "Nardella quereli il giornalista che ha offeso Firenze e i fiorentini. Vessicchio si scusi"
05 marzo 2022 12:51
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