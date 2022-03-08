Fratelli d'Italia attacca Nardella: "Ai Della Valle ha concesso proroghe su proroghe, ora pensi ai tempi"

Nardella ha speso parole e impegni: ora li mantenga. Nardella ha già perso troppo tempo coi Della Valle…” lo scrive Torselli dell'opposizione

Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio regionale toscano ha commentato la presentazione del Nuovo Stadio Franchi

“I giudizi architettonici, ma ancora di più le questioni giurisprudenziali in merito ad eventuali ricorsi e controricorsi, non spettano né a noi, né tantomeno al Sindaco Nardella.

Bello? Brutto? Ognuno può dire la sua, ci mancherebbe, ma l’importante è che Firenze e la Fiorentina abbiano, quanto prima, uno stadio degno della bellezza che in ogni parte del mondo è sinonimo della nostra città e delle ritrovate ambizioni sportive della squadra.

E nei meandri dei giudizi architettonici e delle questioni giurisprudenziali, non si perda neppure il Sindaco Nardella! Non tocca a lui occuparsi dei ricorsi, né giudicare se il progetto vincitore sia o meno il più bello. Lui ha soltanto un compito: visto che nel restyling del Franchi ha scelto di investire i fondi provenienti dal PNRR e destinati alla città di Firenze - scavalcando le intenzioni della proprietà Viola di realizzare a proprie spese un nuovo impianto - vigili attentamente affinché siano rispettati i tempi promessi.

Firenze e la Fiorentina hanno già perso troppo tempo negli anni in cui, lo stesso sindaco - non facciamo finta di dimenticarlo - concedeva proroghe su proroghe alla famiglia Della Valle, attaccando noi dell’opposizione quando sostenevamo che i fratelli marchigiani non avevano la benché minima intenzione di investire soldi privati nello stadio…”.

VALCAREGGI PARLA DEL NUOVO STADIO

https://www.labaroviola.com/valcareggi-sicuro-se-il-nuovo-franchi-non-piacera-a-commisso-la-fiorentina-non-ci-giochera/168302/