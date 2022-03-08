Valcareggi sicuro: "Se il Nuovo Franchi non piacerà a Commisso la Fiorentina non ci giocherà"

Furio Valcareggi ha parlato del nuovo stadio Franchi, presentato ieri a Firenze. La Fiorentina cosa farà? Ne ha parlato l'intermediario

Il noto procuratore Furio Valcareggi a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato di Fiorentina.

Le piace il progetto del restyling del Franchi?

"Mi piace moltissimo. Va considerata anche la possibilità di poter esprimersi. Non potevano fare molte cose per via dei vincoli, pensare che sia un bene artistico fa pensare. Hanno dovuto fare di necessità virtù, perché non potevano fare di più. Non so quali fossero gli altri progetti, ma questo era comunque molto bello".

Sarebbe stato meglio uno stadio completamente nuovo, come voleva Commisso?

"Se gli avessero dato lo spazio, lo avrebbe fatto. Era uno dei suoi progetti. Di sicuro era da fare a Firenze e non fuori. Il minore dei mali era rifare il Franchi".

La proprietà ci proverà a prendere lo stadio più avanti?

"Di sicuro gli americani, quando andranno a discutere per l'affitto, se la casa gli piace, pagherà l'affitto, altrimenti non ci giocherà. Può accadere anche questo. La Fiorentina dallo stadio non ci guadagnerà nulla, pagherà solo l'affitto". Lo riporta TMW

VLAHOVIC DIFENDE VLAHOVIC SULLA CESSIONE

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