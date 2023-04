Thereau ricorda Astori: “La sua morte il ricordo più duro del calcio. Apprezzava le mie qualità”

Durante l’intervista concessa a Takle Romantico, l’ex attaccante – tra le altre – della Fiorentina, Cyril Thereau, ha ricordato così l’Eterno Capitano viola Davide Astori: “Il ricordo più duro nel mondo del calcio è stato sicuramente quando è morto Davide Astori. Per due o tre ore, è stato un momento stranissimo da vivere. Non capivamo più niente. Se n’è andato un padre di famiglia, una persona bellissima. Si metteva a disposizione di tutti, per qualsiasi cosa. Inoltre Davide apprezzava molto le mie qualità. Da capitano, teneva molto all’armonia di tutto il gruppo”.