Simeone: “Arrivato in albergo sono entrato nella stanza dove morì Davide, sapevo sarebbe stata una bella giornata”

Simeone ha raccontato a Dazn l’emozione di vincere lo scudetto a Udine, dove ha detto addio a Davide Astori. Queste le sue parole:

“Siamo andati a dormire nell’albergo di Davide e l’ultimo giorno che l’ho visto è stato nella stanza dove ho dormito io, quindi sapevo che era lì. Quando sono arrivato all’albergo, era quello di Davide, ho visto la stanza anche se non mi ricordavo bene il numero in cui l’avevo visto per l’ultima volta, entro e arrivo nel corridoio e sapevo già che era il corridoio di Davide, in fondo a sinistra. Sapere che a metà a destra era l’ultima volta dove l’avevo visto… entro in quella stanza e ho pensato subito che sarebbe stata una giornata speciale ed è stato così”.

