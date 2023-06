Biraghi: “Sicuro che la Fiorentina avrebbe intitolato campo ad Astori. Rocco e Joe persone di cuore”

Il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi ha parlato e commentato anche della scelta della società viola di intitolare un campo del Viola Park a Davide Astori. Ieri Biraghi era presente alla cena organizzata dalla Fondazione Astori:

“Un piacere andare, ho rivisto qualche compagno e il mister, siamo amici. Come ha detto il fratello di Davide era una cena per condividere gioie ed emozioni. Non sapevo della decisione di intitolare uno stadio del Viola Park a Davide ma ero certo che qualcosa avrebbero fatto perchè Rocco e Joe sono persone di cuore ed ero sicuro che avrebbero fatto”

