Biraghi: “Vorrei uscire dal campo senza rimpianti e con un trofeo. In Coppa Italia pagati 10-15′”

Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina, ha così parlato in zona mista al Media Day: “Dopo la finale di Coppa Italia ha prevalso il dispiacere in relazione al fatto che abbiamo fatto una grande partita ma siamo tornate a mani vuote. A volte si dice meglio perdere 4-0 senza veder mai la palla almeno capisci che sei inferiore agli altri. Giocarsela alla pari contro una squadra di livello assoluto che giocherà la finale di Champions, a tratti anche meglio di loro e poi perdere per 10′-15′ dove non siamo stati in grado di mantenere il nostro livello dispiace. Fa male ma purtroppo dopo pochi giorni avevamo già una partita nuova. C’è un’altra finale e non c’è tempo per starci a pensare.

Ogni partita è a sé, è stato un bello spettacolo per il calcio ieri poi purtroppo la Roma ha perso ai rigori che è sempre un terno a lotto. Abbiamo giocato anche noi una finale quindi è meglio che prendiamo spunto dalla nostra. Sicuramente prima pensiamo a domani, non abbiamo mai pensato alla gara dopo. Sapevamo che se facevamo uan buona prestazione ci dava fiducia. Domani ci servono punti per arrivare ottavi e poi ci darà fiducia per la finale. Mi dispiace che lo stadio di Praga contiene poche persone e tanti non troveranno i biglietti. A Roma metà stadio colorato di viola molto bello.

Miglior stagione della mia carriera? Non lo so vorrei portare un trofeo, non mi è mai interessato personalmente. Vorrei uscire dal campo senza rimpianti e con un trofeo. Davide Astori? Una cena per condividere le gioie e le emozioni, è stata importante. Poi non sapevo dello stadio che sarebbe stato intitolato a Davide, ma ne ero certo che qualcosa sarebbe stato fatto, perché la proprietà è di cuore”.

