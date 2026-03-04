4 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 14:31

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Simeone ricorda Astori: “Nella mia playlist c’è La terra degli uomini, mi ricorda lui e mi ispira”

News

Simeone ricorda Astori: “Nella mia playlist c’è La terra degli uomini, mi ricorda lui e mi ispira”

Redazione

4 Marzo · 11:35

Aggiornamento: 4 Marzo 2026 · 11:35

TAG:

ACF FiorentinaAstori

Condividi:

di

In un video pubblicato sui canali social del Torino l’ex attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone ha ricordato Davide Astori. In quel video Simeone fa vedere ai tifosi granata quali sono le canzoni all’interno della sua playlist su Spotify e tra queste c’è proprio la terra degli uomini la canzone che la Fiorentina dedicò a Davide in occasione della sua scomparsa, queste le sue parole: “Nella mia playlist c’è La terra degli uomini, per Davide Astori. Perché penso a lui e mi ispira, mi fa ricordare il momento di difficoltà per lui”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio