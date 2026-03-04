Simeone ricorda Astori: “Nella mia playlist c’è La terra degli uomini, mi ricorda lui e mi ispira”

In un video pubblicato sui canali social del Torino l’ex attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone ha ricordato Davide Astori. In quel video Simeone fa vedere ai tifosi granata quali sono le canzoni all’interno della sua playlist su Spotify e tra queste c’è proprio la terra degli uomini la canzone che la Fiorentina dedicò a Davide in occasione della sua scomparsa, queste le sue parole: “Nella mia playlist c’è La terra degli uomini, per Davide Astori. Perché penso a lui e mi ispira, mi fa ricordare il momento di difficoltà per lui”