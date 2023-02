Nardella: “Il parco vicino al nuovo Franchi intitolato ad Astori. Assenza Fiorentina non è disinteresse”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato da Palazzo Vecchio nel corso della presentazione dell’associazione Davide Astori:

“Firenze sarà per sempre legata a Davide Astori perchè ha conquistato il cuore dei tifosi, l’associazione avrà sede qui a Firenze, sosterremo le iniziative di questa associazione e spero che il terzo settore collabori da subito con questa associazione, da oggi chi deve fare iniziative per Astori può contattare sia il comune che l’associazione stessa. L’assenza della Fiorentina qui oggi non è disinteresse, ho trovato naturale ci siano state presenze della gestione precedente per il legame che c’era con Davide, sono sicuro che la nuova società avrà legami con l’associazione Astori. Per lo stadio parleremo a breve con Commisso e Barone, stiamo lavorando per questo incontro. Troveremo nel nuovo stadio lo spazio per Davide Astori, magari il parco che sorgerà vicino allo stadio sarebbe bello sia intitolato ad Astori

L’OPINIONE DI GIOVANNI GALLI