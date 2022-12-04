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Pioli ricorda: "L'allenamento dopo la morte di Astori c'era chi piangeva e chi soffriva tanto"

Stefano Pioli ha parlato dell'esperienza da allenatore della Fiorentina dopo la morte del capitano Davide Astori nel 2018

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 dicembre 2022 00:39
Pioli ricorda: "L'allenamento dopo la morte di Astori c'era chi piangeva e chi soffriva tanto" - Firenze, stadio Artemio Franchi. Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Davide Astori, Pioli
Firenze, stadio Artemio Franchi. Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Davide Astori, Pioli
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Firenze, stadio Artemio Franchi. Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Davide Astori, Stefano Pioli

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Sky Sport ed ha ricordato Davide Astori, le sue parole:

"Quello che è successo a Davide ci ha toccato nel profondo. È stato un evento che mi ha fatto crescere e migliorare. Mi ha fatto conoscere situazioni nuove e a comprendere meglio come stare vicino ai miei giocatori. Le esperienze negative della mia carriera mi hanno permesso di migliorare di più. Il colpo che abbiamo subito è stato tremendo. Quando ci siamo trovati al centro sportivo della Fiorentina mi sono sentito di avvicinarmi ai miei giocatori. C'era chi piangeva, chi soffriva, chi sembrava soffrire meno. Con ognuno è servito un rapporto diverso. Non si deve essere amici dei giocatori, ma va creato un legame affettivo con i giocatori, ho capito questo".

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