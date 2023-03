Bruno Astori: “Firenze è la nostra seconda casa. Dai tifosi riceviamo sorrisi, gli stessi che regalava Davide”

A Pentasport, programma trasmesso sulle frequenze di Radio Bruno, Bruno Astori, fratello del compianto capitano viola, ha parlato in vista del quinto anniversario della scomparsa di Davide. Questa un’anteprima delle sue dichiarazioni, che verranno trasmesse domani in forma integrale: “In che rapporti siamo con la città? Come spesso ci piace definirla, è la nostra seconda casa. Lo diciamo senza retorica visto che già prima di quel triste giorno vivevamo la città in modo sereno insieme a Davide, che abitava in una zona centrale. Per un calciatore non è scontato, Firenze è un luogo che permette uno stile di vita tranquillo. I tifosi che ci capitava di incontrare per strada regalavano sorrisi, gli stessi che noi riceviamo oggi e che Davide non ha mai lesinato”.

