La Juve fa ricorso contro la penalizzazione: “Accuse cambiate, plusvalenze non alterano risultati sportivi”

“La corte federale di appello ha utilizzato elementi probatori dell’inchiesta penale per creare in realtà un fatto illecito nuovo a carico dei deferiti”: è questo uno dei principi cardine su cui si basano le 99 pagine di ricorso presentate dal club bianconero al Collegio di Garanzia per chiedere l’annullamento della penalizzazione di 15 punti visionate dall’Ansa. Le imputazione aliene alla delazione, secondo la compagine torinese, sono la fattura occultata all’Olympique Marsiglia e lo scambio Arthur-Pjanic col Barcellona. Nel documento, la società piemontese sottolinea quanto la condanna sia legata a una violazione mai notificata e la reputa senza alcun fondamento dato che “le plusvalenze da operazioni cosiddette incrociate comportamento un beneficio di tipo meramente finanziario ma non producono alcuna liquidità’, utilizzabile ad esempio in una campagna acquisti”.

