Morte Astori, il processo d’Appello di oggi è stato rinviato al prossimo 9 luglio

Il processo d’appello per la morte di Davide Astori, scomparso il 4 marzo del 2018, è stato rinviato al prossimo 9 luglio. I motivi del rinvio sono dovuti ad un difetto di notifica del processo al professore Giorgio Galanti, ex direttore del centro di medicina dello sport di Careggi, accusato di omicidio colposo. Nel 2021 il professor Galanti è stato condannato ad un anno di reclusione e al risarcimento dei danni a favore della figlia e della moglie del capitano della Fiorentina. Inizialmente il processo era stato fissato ad aprile 2025 e successivamente è giunta la decisione di anticiparlo ad aprile 2024. I legali hanno segnalato che il professore non ha ricevuto nei termini di legge l’avviso dell’udienza programmata per oggi, pertanto la corte ha accolto la richiesta.

