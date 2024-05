Gudmundsson rischia il carcere: l’ex obiettivo della Fiorentina è accusato di violenza sessuale

L’ex obiettivo del mercato invernale della Fiorentina ed attaccante del Genoa, Albert Gudmundsson, è stato rinviato a giudizio per un presunto caso di violenza sessuale che risalirebbe all’agosto 2023. Due mesi fa il caso era stato archiviato, ma la donna che lo ha accusato delle violenze ha presentato il ricorso, riaprendo l’indagine. La presidentessa della Federcalcio aveva tagliato fuori Gudmundsson dalla sua Nazionale a causa delle indagini, permettendo il suo rientro per gli spareggi di Euro 2024 a seguito dell’archiviazione provvisoria delle accuse mosse contro di lui. Ora l’attaccante islandese dovrà presentarsi in giudizio davanti alla corte di Reykjavik il prossimo autunno e rischia una condanna da 1 a 16 anni di reclusione. La carriera del gioiellino del Genoa è a rischio.

TMW, IL PATRON KNASTER IN ARRIVO A PISA. IL FUTURO DI AQUILANI SARÀ DECISO LA PROSSIMA SETTIMANA