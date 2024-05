TMW, il patron Knaster in arrivo a Pisa. Il futuro di Aquilani sarà deciso la prossima settimana

Il Pisa dovrà sciogliere presto i nodi del direttore sportivo e dell’allenatore in vista della prossima stagione. Si parla di futuro in casa Pisa visto l’imminente addio di Stefano Stefanelli che molto probabilmente raggiungerà Giuntoli alla Juventus. Oltre al direttore sportivo, i nerazzurri sono alle prese anche con la questione allenatore. Secondo quanto riportato dalla redazione di TMW, il futuro di Aquilani verrà deciso all’inizio della prossima settimana con l’arrivo in città del patron Alexander Knaster. Il contratto di Alberto Aquilani scade il 30 giugno 2025 e se il suo futuro sarà alla Fiorentina, il tecnico dovrà quindi trovare un accordo per rescindere il contratto che lo lega al Pisa.

