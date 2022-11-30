Borja Valero: "Alla notizia della morte di Astori ho visto giocatori dell'Inter piangere per terra nei corridoio"

Davide Astori e la sua morte in quel maledetto 4 Marzo del 2018, il racconto di quel giorno di Borja Valero

Nel corso del suo intervento a Radio Bruno, (CLICCA QUI PER LEGGERE IL SUO INTERVENTO COMPLETO) Borja Valero ha parlato anche di Davide Astori, queste le sue parole:

Astori ha unito il mondo del calcio, vedete anche quello che è avvenuto a Santa Croce il giorno del funerale con i giocatori della Juventus, ha lasciato un vuoto grandissimo in tutti quanti noi. Quando sono arrivate le voci da Udine sulla sua morte, io ero nel ritiro dell’Inter, ho visto piangere giocatori dell’Inter da soli nei corridoi. Con lui abbiamo avuto anche scontri ma questo è normale tra uomini veri, abbiamo avuto un grandissimo rapporto. Me lo ricordo perfettamente, stavamo preparando il derby di Milano quando l’abbiamo saputo, poi quella partita non è stata giocata

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