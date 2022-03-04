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Anche Vlahovic ricorda Astori, bella foto del capitano viola sul profilo Instagram dello juventino

Anche il bomber juventino Dusan Vlahovic ha voluto ricordare Davide Astori quattro anni dopo la sua scomparsa

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 marzo 2022 13:59
Anche Vlahovic ricorda Astori, bella foto del capitano viola sul profilo Instagram dello juventino -
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Anche Vlahovic ricorda Astori, bella foto del capitano viola sul profilo Instagram dello juventino

A quattro anni dalla scomparsa di Davide Astori anche lo juventino Dusan Vlahovic ha voluto ricordarlo. Il serbo, che di recente ha lasciato la Fiorentina, ha postato una bella foto del "Capitano per sempre" sulle storie del suo profilo Instagram. A testimonianza del legame che Davide sapeva creare con i giovani ragazzi che si affacciavano alla prima squadra.

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