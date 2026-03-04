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Pioli ricorda Astori con una storia Instagram: “Per sempre capitano”

L’ex allenatore della Fiorentina, Pioli ha voluto ricordare con una storia Instagram il suo ex giocatore Astori con un “Per sempre capitano”.Pioli era presente sulla panchina della Fiorentina nella st...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 marzo 2026 16:07
Pioli ricorda Astori con una storia Instagram: “Per sempre capitano” -
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L’ex allenatore della Fiorentina, Pioli ha voluto ricordare con una storia Instagram il suo ex giocatore Astori con un “Per sempre capitano”.
Pioli era presente sulla panchina della Fiorentina nella stagione della scomparsa di Astori.

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