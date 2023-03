Anniversario morte Astori, Pezzella ricorda il suo ex capitano su Instagram: “Per sempre”

L’ex difensore della Fiorentina, ora in forza al Betis Siviglia, German Pezzella ha voluto ricordare su Instagram il suo ex capitano Davide Astori nel quinto anniversario della sua scomparsa. Pezzella, anch’egli capitano dei gigliati dal 2018 al 2022, ha infatti pubblicato nelle storie una foto che lo ritrae con in mano la fascia commemorativa del compianto difensore viola e una breve scritta in fondo che recita: “Per sempre”.

