C’è carenza di organico tra le fila dei magistrati e dei cancellieri alla Corte d’Appello di Firenze. Doveva iniziare ieri il processo d’appello per la morte dell’ex capitano viola, trovato senza vita la mattina del 4 marzo 2018 in una camera d’albergo a Udine, dove era in trasferta con la squadra. Ma l’udienza è stata rinviata al 10 aprile 2025. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

