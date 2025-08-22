L'ex Fiorentina Elena Linari ricorda Davide Astori: ha scelto il numero 13 con la sua nuova squadra

Il ricordo di Astori è sempre vivo in tutti: L'ex viola Elena Linari omaggia al capitano viola scegliendo il 13 nella sua nuova squadra

L'ex giocatrice della Fiorentina Elena Linari ha cominciato la sua nuova avventura nei London City Lionesses, nel campionato femminile inglese. La ragazza ha scelto di vestire un numero di maglia particolare per questa esperienza: il numero 13 di Davide Astori. Linari fa parte da tempo dell'associazione Davide Astori e, durante l'Europeo appena concluso, ha invitato i fratelli dell'eterno capitano viola a sostenere le azzurre in Svizzera