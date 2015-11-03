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Notizie Elena Linari Fiorentina

L'ex Fiorentina Elena Linari ricorda Davide Astori: ha scelto il numero 13 con la sua nuova squadra

22 agosto 2025 21:36

Elena Linari flop tra Atletico Madrid e Bordeaux, torna in Italia e si trasferisce nella Roma femminile

12 gennaio 2021 21:13

Linari: "Non riesco a comprendere la scelta di Alia Guagni di rifiutare il Real Madrid per la Fiorentina"

12 febbraio 2020 20:38

Elena Linari: "Ho il sangue viola addosso, sogno di tornare alla Fiorentina"

21 ottobre 2019 10:05

Elena Linari si confessa: "Sono omosessuale, voglio dedicare un gol alla mia compagna. Ho paura del giudizio della gente"

18 ottobre 2019 19:53

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