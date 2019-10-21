Elena Linari: "Ho il sangue viola addosso, sogno di tornare alla Fiorentina"

Elena Linari sogna di tornare alla Fiorentina.

A "Buongiorno Regione" sul TgR Rai Toscana, l'ex giocatrice della Fiorentina Women's Elena Linari, oggi all'Atletico Madrid, oltre ad aver fatto outing (leggi qui il nostro articolo in proposito) sulla sua omosessualità, ha parlato anche di Firenze e di Fiorentina: "Di Firenze mi manca il Piazzale Michelangelo, i tifosi ed il Franchi. Ho i brividi ogni volta che lo vedo. Ora sono felice di essere a Madrid perché sto realizzando il sogno di una vita, ma per il mio futuro sogno la Fiorentina. Sono nata con quei colori addosso ed è una maglia con cui vorrei giocare ancora".