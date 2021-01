Elena Linari flop tra Atletico Madrid e Bordeaux, torna in Italia e si trasferisce nella Roma femminile

Elena Linari torna in Italia. La calciatrice della nazionale ha trovato l’accordo per chiudere la sua esperienza col Bordeaux e così tornare, dopo due stagioni e mezzo, nel campionato italiano. Il tempo di formalizzare alcune questioni burocratiche e già nella giornata di mercoledì 13 gennaio visite mediche e firma fino al 2022 con l’AS Roma Femminile. Elena Linari torna in Italia. La calciatrice della nazionale ha trovato l’accordo per chiudere la sua esperienza col Bordeaux e così tornare, dopo due stagioni e mezzo, nel campionato italiano. Il tempo di formalizzare alcune questioni burocratiche e già nella giornata di mercoledì 13 gennaio visite mediche e firma fino al 2022 con l’AS Roma Femminile.

Si chiude così la parentesi in Francia, dalla quale Linari si sarebbe attesa molto di più sia in termini di continuità che di spazio dopo i due anni all’Atletico Madrid (con la conquista del titolo spagnolo) e il Mondiale 2019 in Francia da assoluta protagonista insieme a tutte le azzurre del ct Bertolini. Così non è stato e il rischio di perdere il contatto col campo e di conseguenza con la nazionale italiana, ha spinto Linari al ritorno. In Italia, da dove era partita nel 2018 dopo aver conquistato il titolo con la maglia della Fiorentina, la sua squadra del cuore. Lei, nata a Fiesole nel 1994 e vissuta a Castello, dove da bambina aveva iniziato a muovere i primi passi col pallone tra i piedi.

Le offerte di certo non mancavano. Così come la possibilità di rimanere in Francia. Linari però ha maturato questa decisione dopo una lunga riflessione. L’AS Roma Femminile la cercava da tempo e col Bordeaux non riusciva a ritrovare il feeling col campo come avrebbe immaginato e sperato. Linari è stata convinta dalla qualità del progetto giallorosso, dalle prospettive del suo ritorno e dalla voglia di riscatto. Di dimostrare che l’esperienza all’esterno, da professionista, ha arricchito il suo curriculum ma soprattutto il suo bagaglio tecnico e di mentalità. Adesso la nuova sfida: tornare protagonista nel campionato italiano, dove la Roma milita a metà classifica e il torneo vede in testa la Juventus con Milan e Sassuolo a inseguire, per riprendere il cammino e tornare a divertirsi. Il primo vero obiettivo di qualsiasi giocatrice, a qualsiasi livello. Lo riporta la Repubblica

