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La carica dei 400 a Bergamo: la rabbia dei tifosi viola per sospingere la squadra di Pioli

La Nazione in edicola oggi afferma che dopo la rabbia e la delusione di venerdì sera, c’è voglia di ripartire. La Fiorentina domenica a Bergamo (fischio d’inizio ore 18) sarà accompagnato da un buon n...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 febbraio 2018 11:03
La carica dei 400 a Bergamo: la rabbia dei tifosi viola per sospingere la squadra di Pioli - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Tifosi viola Curva Fiesole
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Tifosi viola Curva Fiesole
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La Nazione in edicola oggi afferma che dopo la rabbia e la delusione di venerdì sera, c’è voglia di ripartire. La Fiorentina domenica a Bergamo (fischio d’inizio ore 18) sarà accompagnato da un buon numero di tifosi. Secondo quanto riporta il quotidiano, saranno circa 400 i tifosi al seguito della squadra.

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