La carica dei 400 a Bergamo: la rabbia dei tifosi viola per sospingere la squadra di Pioli

La Nazione in edicola oggi afferma che dopo la rabbia e la delusione di venerdì sera, c’è voglia di ripartire. La Fiorentina domenica a Bergamo (fischio d’inizio ore 18) sarà accompagnato da un buon n...

La Nazione in edicola oggi afferma che dopo la rabbia e la delusione di venerdì sera, c’è voglia di ripartire. La Fiorentina domenica a Bergamo (fischio d’inizio ore 18) sarà accompagnato da un buon numero di tifosi. Secondo quanto riporta il quotidiano, saranno circa 400 i tifosi al seguito della squadra.