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Se stasera i tifosi dell'Atalanta faranno cori contro Napoli la squadra azzurra lascerà il campo

Secondo quanto riportato da La Repubblica questa mattina, il Napoli avrebbe preso la decisione di far uscire la squadra dal campo in caso di cori razzisti dei tifosi dell'Atalanta nel corso del match...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 dicembre 2018 15:23
Se stasera i tifosi dell'Atalanta faranno cori contro Napoli la squadra azzurra lascerà il campo - Napoli players celebrating during the Serie A match Roma v Napoli played at Olimpico Stadium in Rome, ITALY - 14/10/2017 Photo Matteo Ciambelli / Sipa Press
Napoli players celebrating during the Serie A match Roma v Napoli played at Olimpico Stadium in Rome, ITALY - 14/10/2017 Photo Matteo Ciambelli / Sipa Press
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Secondo quanto riportato da La Repubblica questa mattina, il Napoli avrebbe preso la decisione di far uscire la squadra dal campo in caso di cori razzisti dei tifosi dell'Atalanta nel corso del match di questa sera allo stadio "Atleti Azzurri d'Italia". La dirigenza si sarebbe stufata dei tanti insulti rivolti alla squadra e alla città, non che ai tifosi partenopei.

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