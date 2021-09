La Fiorentina sbanca a Bergamo, il merito è anche di Italiano: la sua mano si vede 

La mano di Italiano. Se la Fiorentina è passata in casa dell’Atalanta il merito va anche al suo allenatore. Che per quello che si è visto in campo, aveva preparato al meglio la gara, trovando poi le migliori risposte dai suoi giocatori che hanno tradotto nella pratica tutte le sue indicazioni. Anche quelle che non ha smesso mai di dare a partita in corso. Lo scrive il Corriere dello Sport.

