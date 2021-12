Figuraccia Atalanta, nella maglia c’è lo skyline di Torino anzichè di Bergamo, tifosi furiosi

Dopo l’affissione nella notte di uno striscione presso il centro di allenamento di Zingonia, “La maglia è sbagliata, per rispetto non va indossata”, la società ha deciso per il definitivo dietrofront: la squadra non indosserà la maglia benefica del Christmas Match, quella su cui per alcuni sarebbe rappresentato lo skyline di Torino invece che di Bergamo. In una nota la società del presidente Percassi si è detta “rammaricata e dispiaciuta per quanto accaduto in questi ultimi giorni”. Tanto che “al fine di evitare ogni ulteriore strumentalizzazione, vista l’importanza della partita, la Società ha deciso che oggi la squadra scenderà in campo indossando la prima maglia gara ufficiale”.

Mercoledì scorso l’Atalanta aveva annunciato la maglia benefica che la squadra di Gasperini avrebbe usato nel Christmas Match (una tradizione, in occasione dell’ultima gara interna prima del Natale, giunta alla sua 12ª edizione) di oggi contro la Roma. Quattro giorni di polemiche, nonostante il contenuto benefico dell’iniziativa: come da tradizione, infatti, le maglie natalizie usate dai giocatori finiscono all’asta e l’intero ricavato viene devoluto all’associazione “Amici della pediatria” (che opera presso l’ospedale di Bergamo).

“C’è il profilo di Torino e della Mole al posto delle Mura venete e di Città Alta”, avevano lamentato, sui social, i tifosi atalantini. La Joma, sponsor tecnico, aveva fatto chiarezza: “Quello raffigurato sulla divisa dell’Atalanta per il prossimo Christmas Match è lo skyline di Bergamo e non è riconducibile a nessun’altra città. Si tratta di una stilizzazione. Abbiamo voluto rappresentare un punto di vista specifico di Città Alta”. Lo riporta Gazzetta.it

