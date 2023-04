Polizia rimuove macchina di Hojlund davanti ai suoi occhi. Discussione con gli agenti prima di Firenze

Mattinata piovosa a Bergamo e i vigili fanno il solito giro per controllare le macchine. Fino a quando non trovano un suv parcheggiato in divieto di sosta. E il proprietario non è uno qualunque ma Rasmus Hojlund. L’attaccante dell’Atalanta ha ricevuto una multa dalle forze dell’ordine e ha visto la sua macchina essere rimossa dal carroattrezzi. Dai video circolati sul web, si vede come il giocatore si sia poi messo a discutere pacificamente con i vigili urbani mentre la sua macchina veniva rimossa.

Brutto periodo fuori dal campo per Hojlund a pochi giorni dalla sfida contro la Fiorentina di campionato, al contrario di quanto sta facendo in campo. Una stagione da sogno per il danese che quest’anno si è affermato come uno dei migliori talenti in circolazione in attacco. 14 gol e 6 assist in tutte le competizioni, sia in Austria che in Italia, per l’attaccante arrivato a Bergamo dallo Sturm Graz nello scorso agosto.

SALAMON NON PUO SCENDERE IN CAMPO CONTRO LA FIORENTINA