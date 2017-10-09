Labaro Viola

Gasperini: "Avrei preferito perdere a Firenze e vincere con la Juve. EL? Ce la giocheremo con i Viola, Samp e Torino.."

Giampiero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato della sua squadra in una lunga intervista pubblicata dall'Eco di Bergamo. Così l'ex allenatore del Genoa: "Il prossimo step ci dà la possibilità...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 ottobre 2017 11:51
Gasperini: "Avrei preferito perdere a Firenze e vincere con la Juve. EL? Ce la giocheremo con i Viola, Samp e Torino.." - Stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Firoenzo Sernacchioli, copyright Labaroviola.com
Stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Firoenzo Sernacchioli, copyright Labaroviola.com
News
Fiorentina
Atalanta
Juventus
Europa League
Bergamo
Gasperini
Condividi

Giampiero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato della sua squadra in una lunga intervista pubblicata dall'Eco di Bergamo. Così l'ex allenatore del Genoa: "Il prossimo step ci dà la possibilità di migliorare la classifica, ma trasformiamo i pareggi in vittorie. Anche se avrei preferito perdere a Firenze e vincere con la Juve. Mi pongo degli obiettivi a lungo periodo, guardando la sosta di gennaio. Europa League? Ci sono 5-6 big, resta un posto per l'Europa che ci giocheremo con Samp, Torino, Fiorentina e mi piace pure l'Udinese, ha qualità davanti".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok