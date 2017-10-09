Gasperini: "Avrei preferito perdere a Firenze e vincere con la Juve. EL? Ce la giocheremo con i Viola, Samp e Torino.."

Giampiero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato della sua squadra in una lunga intervista pubblicata dall'Eco di Bergamo. Così l'ex allenatore del Genoa: "Il prossimo step ci dà la possibilità...

Giampiero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato della sua squadra in una lunga intervista pubblicata dall'Eco di Bergamo. Così l'ex allenatore del Genoa: "Il prossimo step ci dà la possibilità di migliorare la classifica, ma trasformiamo i pareggi in vittorie. Anche se avrei preferito perdere a Firenze e vincere con la Juve. Mi pongo degli obiettivi a lungo periodo, guardando la sosta di gennaio. Europa League? Ci sono 5-6 big, resta un posto per l'Europa che ci giocheremo con Samp, Torino, Fiorentina e mi piace pure l'Udinese, ha qualità davanti".