Kouamé chiama, 2.000 tifosi della Fiorentina rispondono: in 600 contro l’Atalanta

L’ago della bilancia in attacco. Christian Kouame non ha dubbi e dopo tanti mesi in chiaroscuro adesso è pronto a rifarsi con gli interessi: «Nella prima stagione a Firenze mi infastidiva non riuscire a dare il mio contributo eppure ero contento di vedere Vlahovic crescere: ero incavolato ma il prestito è stato una svolta», ha raccontato l’esterno sul canale TikTok della Fiorentina: «Mi sono messo a disposizione di Italiano per fare qualsiasi ruolo prima del ritiro». I risultati ora sono sotto gli occhi di tutti e l’ex Genoa non vuole fermarsi: «I tre punti col Verona sono stati uno stimolo, ma contro l’Atalanta sarà dura: andrà affrontata con il piglio giusto da grande squadra spinti dai nostri tifosi».

E sarà una marea di colore viola, composta da quasi 2.000 anime, quella che vedrà protagonisti i tifosi della Fiorentina in particolare nelle prossime due trasferte, tra campionato e Conference League. In vista della sfida del Gewiss, sono attesi 600 spettatori in arrivo da Firenze, mentre per la gara di Edimburgo contro gli Hearts – in programma giovedì alle 21 italiane – il settore ospiti andrà presto esaurito (saranno 1.275 i tagliandi staccati). Gli scozzesi ieri hanno reso noto che il Tynecastle Stadium è andato sold-out per cui alcuni supporters italiani che voleranno in Scozia sprovvisti di biglietto d’ingresso dovranno seguire la gara nei pub. Lo scrive il Corriere dello Sport.

