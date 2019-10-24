Supercoppa Primavera, biglietti del settore ospiti a 5 euro. Appuntamento al Gewiss stadium..

Attraverso il suo sito ufficiale, l'Atalanta ha reso noti quelli che sono i prezzi dei biglietti disposti per la partita di lunedì 28 alle ore 20:30 contro la Fiorentina Primavera, che affronterà i ba...

Attraverso il suo sito ufficiale, l'Atalanta ha reso noti quelli che sono i prezzi dei biglietti disposti per la partita di lunedì 28 alle ore 20:30 contro la Fiorentina Primavera, che affronterà i baby nerazzurri nella finalissima di Supercoppa italiana. I tagliandi per il settore ospiti, quello che interessa più da vicino ai tifosi viola, saranno acquistabili singolarmente al prezzo di 5 euro ciascuno. Ai tifosi della Fiorentina - si legge sul sito ufficiale dell'Atalanta - è riservato il “Settore ospiti” del Gewiss Stadium. Il biglietto per accedere al “Settore ospiti” è acquistabile senza obbligo di Fidelity Card: il “Settore ospiti” non sarà in vendita il giorno della partita.

Tuttomercatoweb.com