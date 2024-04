Contatto telefonico tra Pradè e Juric, sondaggio della Fiorentina per l’allenatore. Ostacolo Riso?

La Fiorentina in vista della prossima stagione è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo la decisione di Italiano di lasciare la panchina viola a fine stagione. Sono tanti i possibili sostituti, da Palladino a Gilardino fino ad arrivare ad Aquilani. Il nome di Palladino, che secondo il Corriere dello Sport sarà il nuovo tecnico, non ha avuto però riscontri dato che l’allenatore del Monza non è convinto della Fiorentina e pensa che a Firenze l’allenatore sia lasciato troppo solo. Inoltre c’è l’ostacolo Beppe Riso, il procuratore che non ha mai avuto un ottimo rapporto con Barone e dunque con la società gigliata.

Gli altri papabili sono Gilardino e Aquilani, ex giocatori della Fiorentina con lo stesso Pradè che li ha portati a Firenze (per l’ex attaccante si trattò di un ritorno dopo l’era Prandelli). Gli ultimi due nomi sicuramenti più facili perchè si libererebbero facilmente dalle loro rispettive società e sia per gli ottimi rapporti che ci sono con la società viola. Aquilani ha allenato a Firenze la Primavera per 4 anni ed è stato praticamente lanciato dall’attuale assetto dirigenziale del Viola Park.

Adesso va aggiunto anche un nuovo nome alla lista dei papabili tecnici per la prossima stagione, si tratta di Ivan Juric, attualmente al Torino ma a fine stagione dirà addio ai colori granata. Negli scorsi giorni c’è stata una chiamata tra Daniele Pradè e Ivan Juric, durata 20 minuti, nel quale è stato fatto un sondaggio ed è stato sondato il terreno per un possibile arrivo. Anche Juric, come Palladino, ha come procuratore Beppe Riso, con il quale non ci sono ottimi rapporti. Ma Juric è un altro nome che va aggiunto alla lista della Fiorentina che cerca un nuovo allenatore.

BUCCHIONI PARLA DI AQUILANI