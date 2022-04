Commisso chiama Igor, il patron della Fiorentina ha rincuorato il difensore dopo gli errori di Salerno

Non è stata una partita facile quella di Igor contro la Salernitana, due errori del difensore brasiliano sono costati i due gol subiti dalla Fiorentina. Oggi, al ritorno sul campo di allenamento, quando la seduta è terminata, Igor è stato raggiunto al telefono dal patron Rocco Commisso, che lo ha chiamato per fargli i complimenti per la grande stagione che sta facendo ed inoltre il patron ha aggiunto di non demoralizzarsi per la partita di ieri, errori che possono succedere e capitare, chiudendo la chiamata caricando il calciatore per la fine di questa stagione.

LA DENUNCIA DI CRISCITIELLO