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Nazione, Fiorentina-Salernitana, saranno 25.000 gli spettatori, prima volta che il Franchi in stagione non supera i 30.000

Maxi esodo da Salerno per il match

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 novembre 2022 08:38
Nazione, Fiorentina-Salernitana, saranno 25.000 gli spettatori, prima volta che il Franchi in stagione non supera i 30.000 - Firenze, stadio A.Franchi, 10.10.2022, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 10.10.2022, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 18.09.2022, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Per la prima volta da inizio campionato il Franchi non supererà le 30.000 presenze. Per Fiorentina -Salernitana non si andrà oltre le 25.000. Complice la giornata lavorativa ed un clima sempre più invernale, i biglietti staccati saranno poco più di 2.000.Possibile inoltre che fra gli abbonati qualcuno rimanga a casa. Altra storia per il settore ospiti: da Salerno sono attesi oltre 1.600 tifosi, con il ’formaggino’ vicino al sold out. Lo scrive La Nazione.

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