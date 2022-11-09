Nazione, Fiorentina-Salernitana, saranno 25.000 gli spettatori, prima volta che il Franchi in stagione non supera i 30.000
Maxi esodo da Salerno per il match
Per la prima volta da inizio campionato il Franchi non supererà le 30.000 presenze. Per Fiorentina -Salernitana non si andrà oltre le 25.000. Complice la giornata lavorativa ed un clima sempre più invernale, i biglietti staccati saranno poco più di 2.000.Possibile inoltre che fra gli abbonati qualcuno rimanga a casa. Altra storia per il settore ospiti: da Salerno sono attesi oltre 1.600 tifosi, con il ’formaggino’ vicino al sold out. Lo scrive La Nazione.
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